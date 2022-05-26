Безрукова кинула камень в сбежавших из страны звезд

Когда журналисты попросили артистку прокомментировать ставший практически массовым отъезд звезд из страны на фоне спецоперации, деликатная Ирина Безрукова попыталась придерживаться той же позиции. Однако мнение свое актриса высказала достаточно ясно и красноречиво, чем, образно выражаясь, кинула камень в безответственных беглецов.
В комментарии Пятому каналу Безрукова провела некую параллель между отношениями супругов и отношениями гражданина к своей стране.
"Есть такое понимание, когда люди женятся — и в горе и в радости," – объяснила свою позицию артистка.
Супруги, ведущие себя достойно в горе, например при болезни одного из них, вызывают наибольшее уважение у Безруковой, как и граждане, оставшиеся со своей родиной в трудное для нее время. В такой период людям особенно важно понимать свою ответственность перед страной, помнить о ценностях и придерживаться принципов, а не бежать. Тем не менее, каждый выбор, по мнению звезды, достоин уважения.
Сама Ирина Безрукова пребывает в России. На днях артистка посетила премию "Прорыв года 2022", где и пообщалась с представителями СМИ.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Ирину Безрукову пришибла трагическая гибель родного человека – знаменитость пережила тяжелую утрату.