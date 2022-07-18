"Начинают подавлять": Басков проболтался о проблемах с женщинами после гей-скандала

Николай Басков рассказал, почему не может построить отношения.

Николай Басков – завидный холостяк. У него есть все: слава, деньги, любовь зрителей, однако, несмотря на это, до сих пор он так и не связал себя узами брака. Певец признается, что у него возникают проблемы со слабым полом, что мешает ему построить крепкие отношения. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

По словам знаменитого блондина, он всегда растворяется в чувствах к другому человеку, однако другие люди воспринимают это как слабость. "Начинают подавлять", – проболтался Николай. Он признается, что от такого отношения в какой-то момент он начинает бунтовать и в итоге расстается. "Скачи дальше сама", – сетует Басков.

Артист убежден, что любовь всегда может разбиться о скалы безразличия. Он также добавил, что терпеть не может, когда к нему относятся потребительски. Николай не любит, когда его хорошие поступки воспринимаются как что-то должное.

Напомним, не так давно Николай Басков угодил в гей-скандал. Спровоцировал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации певца Сергей Галич. Продюсер составил целый список звезд, куда попала и звезда эстрады. Кстати, еще попали в этот лист такие популярные личности, как Киркоров, Билан и Лазарев.