"Зачем плевать вдогон?!": Разина вывели на чистую воду после слов о смерти Шатунова

Кончина всенародно любимого артиста была как гром среди ясного неба. Убитые горем фанаты тут же стали искать виновного в случившемся и практически нашли. Люди решили, что косвенно к трагедии еще столь молодого музыканта был причастен продюсер Андрей Разин, который подорвал здоровье Юрия Шатунова в судах.
Продюсер в ответ поспешил оправдаться. В интервью "ЭГ" он заявил, что трагедия музыканта могла случиться из-за сочетания транквилизаторов и спиртного, а решение о кремации покойного могло быть продиктовано желанием близких скрыть от публики истинную причину смерти мужчины. Известный журналист Отар Кушанашвили не выдержал такого и обрушился с критикой на Андрея Разина в своем ютуб-шоу "Каково?!".
"Зачем теперь плевать вдогон ему? Какие транквилизаторы?! Я его что ли не знал," – вывел журналист Разина на чистую воду.
Возмущенный Кушанашвили попросил Разина оставить покойного незапятнанным и напомнил, что когда-то продюсер и солист "Ласкового мая" любили друг друга как родные братья, а потом испортили свои отношения. Мотивы Разина, заявляющего подобное, не совсем понятны. В заключение журналист еще раз призвал оставить Юрия Шатунова в покое и молиться за его детей. Они должны помнить об отце только хорошее.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, где Юрий Шатунов провел свое детство и последние годы с матерью.