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Шоу-бизнес
Готовил молоденького двойника: Вскрылась подлая правда о прикончившем Шатунова Разине

Готовил молоденького двойника: Вскрылась подлая правда о прикончившем Шатунова Разине

Шокирующие детали об отношениях Юрия Шатунова с Андреем Разиным продолжают вылазить наружу.
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С момента смерти знаменитого артиста прошел уже почти месяц, однако народ до сих пор гадает, кто же виноват в его кончине. Версий было много: наследственные проблемы с сердцем, мистика, а кто-то винит в этом Андрея Разина. Так, например, светская журналистка Алена Жигалова заявила, что Юрия Шатунова не смогли спасти при жизни от нападок продюсера.

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 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

В итоге, скандалист Андрей Разин, можно сказать, не единожды прикончил некогда коллегу своими мерзкими выпадами, что и могло привести к тому, что сердце артиста просто не выдержало. На этот раз журналистка шокировала народ еще больше, вскрыв подлую правду о продюсере. Она вспомнила, как пару лет назад он готовил двойника солиста "Ласкового мая".

Парень, которого успел представить публике Андрей Разин, был молоденьким и очень похожим на Юрия Шатунова в начале 90-х. Причем продюсер продумал весь образ до мелочей: джинсовка, длинные волосы, аксессуары... Это, по мнению Алены Жигаловой, объясняет, зачем бывшему коллеге певца так сильно нужны были права на хиты популярного коллектива.

"Чтобы этот пацан их спокойно пел, а Разин клал все деньги себе в карман. а пацану этому, не знаю, ничего, наверное", – отметила Алена Жигалова.

Правда, задумка продюсера потерпела крах, ведь зрители не захотели слушать двойника Юрия Шатунова.

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Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2022, 14:27 Источник: YouTube-шоу "Алена, блин! говорит" ✓ Надежный источник
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