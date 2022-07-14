"Огород был. Улицы не было": где Шатунов провел последние годы с матерью

Многочисленные поклонники солиста "Ласкового мая" до сих пор не могут смириться с этой утратой. Отдавая дань памяти талантливому артисту, люди пытаются как можно больше узнать о жизни Юрия Шатунова. На долю певца с самого детства выпало немало трудностей.
Родился будущий кумир миллионов в башкирском городе Кумертау. Именно там мальчик жил вместе с родителями до их развода, а после там же, но уже с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Когда дед скончался, мать Юры забрала его в деревню Савельевка, где у них был небольшой дом. Именно там Шатунов и провел последние годы с матерью, которая скончалась, когда сыну было всего 11 лет.
Автор ютуб-канала "Оставаться Людьми", чтобы удовлетворить любопытство фанатов, отправился в ту самую Савельевку посмотреть на дом легендарного артиста. Оказалось, что после смерти матери Шатунова, дом пришел в запустение. Позже там стали жить другие люди, которые привели дом в порядок и частично перестроили.
"Их огород был. Улицы здесь не было. Это место просто называли Савельевка," – рассказал новый владелец дома.
Неподалеку от того места находится и могила матери Юрия Шатунова. Судя по состоянию надгробия, за могилой до сих пор ухаживают. Напомним, родительница артиста ушла из жизни в 1984 году от острой сердечной недостаточности. Оставшийся сиротой Юра сначала жил у родни, потом бродяжничал, а после был помещен в детский дом, где и познакомился с Сергеем Кузнецовым – основателем группы "Ласковый май".