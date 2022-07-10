"Транквилизаторы с алкоголем": Разин назвал истинную причину смерти Шатунова

По глубокому убеждению Андрея Разина, Юрия Шатунова погубил вовсе не стресс из-за судебных тяжб.

Внезапная и скоропостижная кончина Юрия Шатунова шокировала практически каждого. Многие не могли поверить, что такой еще молодой артист мог умереть от инфаркта. Не так давно концертный директор певца заявил, что виноват в его гибели Андрей Разин: мол, бывший продюсер затаскал солиста группы "Ласковый май" по судам, из-за чего и пошатнулось его здоровье.

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Журналистам удалось связаться с Разиным и узнать, что тот думает по этому поводу. Продюсер имеет кардинально противоположную позицию. Он убежден, что до гробовой доски Шатунова довели как раз Кудряшов и Кузнецов. Мужчина заявил, что Кузнецов на момент его знакомства с юными артистам уже не работал музыкальным продюсером и вообще находился под следствием. Так, ссылаясь на слова директора детского дома, продюсер заявил, что Кузнецова обвиняли в развращении детей.

Негативно Разин отозвался и о Кудряшове. По его словам, сперва он втирался ему в доверие и, как он выразился, был верным псом, однако потом показал истинное лицо. Так, продюсер заявил, что тот создал свой клан, взяв под власть Юрия и стравив их с бывшими друзьями. "Он был зомбирован", – говорит Разин.

Также Андрей Александрович назвал истинную, по его мнению, причину гибели певца. Он заявил, что Кузнецов и Кудряшов заставляли его пахать как папа Карло, из-за чего его здоровье начало давать сбой. Так, он поведал, что на сцене Шатунов мог петь почти в предынфарктном состоянии. Поэтому, как говорит Разин, ему начали давать транквилизаторы. А после победы над продюсером в суде они всей компанией решили отметить, хлебнув на радостях пива. "Сочетание транквилизаторов с алкоголем крайне опасно", – заявил мужчина, добавив, что ему кажется, что это стало причиной смерти артиста.