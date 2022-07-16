Еле передвигается: Тарасову увидели после слухов о госпитализации

В последнее время поклонники Татьяны Тарасовой заметили, что она сильно сдала. Из-за проблем со спиной женщина даже передвигается в инвалидном кресле. Так, фанаты фигуристки заметили это во время съемок программы "Ледниковый период". Также, по словам журналистов, женщина страдает от заболевания сердца.
Стоит отметить, что, несмотря на на проблемы со здоровьем, заслуженный тренер по фигурному катанию продолжала работать: выходила в свет, присутствовала на съемках. По всей видимости, организм ее дал сбой. Так, летом ходили слухи, что Тарасова угодила в больницу. Сообщалось, что пожилую женщину госпитализировали.
Фанаты спортсменки на протяжении долгого времени ждали позитивных новостей о ее состоянии. Спустя долгое время после исчезновения фигуристка наконец-то появилась на публике, посетив Хрустальный. По сообщениям журналистов, Татьяна Анатольевна выглядела неплохо, однако все же заставила фанатов переживать. Дело в том, что спортсменка еле передвигалась.
Стоит отметить, что сейчас российские спортсмены и их тренеры переживают нелегкий период времени. Так, всех их отстранили от чемпионата мира. По мнению Тарасовой, за этим кроются политические причины.