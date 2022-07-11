"На уколах": Добитая разводом Собчак взмолилась о помощи

Российская телеведущая Ксения Собчак всегда считалась королевой пиара и знала, у кого что надо спросить, чтобы фамилия человека выстрелила во всех СМИ. Как бывшая ведущая скандального телешоу "Дом-2", Собчак наизусть знает, что любят читатели, и какая у нее аудитория.
Но кажется, совершенству таланта Ксении Анатольевны нет предела, и она постоянно учится пиарить и пиариться. На днях Ксения Собчак выложила в своем телеграм-канале занимательный пост, в котором показала две обложки изданий российской желтой прессы. Один из заголовков гласил: "Юлиан похудел на 26 кг на уколах: Весь шоу-бизнес так делает!".
Блондинка искренне призналась, что с интересом прочитала заголовки, и даже удивилась. Впрочем, Собчак удивляться нечему, ведь когда она разводилась с Максимом Виторганом, желтая пресса знатно прошлась по ней. Добитая разводом ведущая в очередной раз удивилась успеху бульварщины.
Фанаты признались, что тоже почитывают подобные хроники, и даже натыкаются на вполне занятные материалы.
Напомним, Ксения Собчак вела телепроект "Дом-2" на протяжении восьми лет, после чего целиком и полностью погрузилась в журналистку и вышла замуж за актера Максима Виторгана, от которого родила сына Платона.
Пара со скандалом разводилась в 2019 году, после чего Ксения Собчак почти сразу же окунулась в новые отношения с режиссером Константином Богомоловым.