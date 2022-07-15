"Смерть дочери": убитый горем Садальский взревел на весь мир

70-летний Станислав Садальский часто общается с россиянами в соцсетях.

Время от времени артист говорит о других известных людях, не стесняясь высказывать собственное мнение. Сегодня Стас Садальский завел речь о бывшем руководителе Центрального телевидения Сергее Лапине. Этого видного советского государственного деятеля с 1990 года нет в живых. В этом году ему могло бы исполниться 110 лет. Именно в связи с этой датой Станислав Садальский вспомнил о горе и взревел на весь мир в своем телеграм-канале.

Актер рассказал, что Лапин, по его мнению, был одним из лучших и самых образованных руководителей за всю историю телевидения. Именно им созданы все архивы и так называемый "золотой фонд" телевидения, которым до сих пор все пользуются и будут пользоваться еще долго. Потеря такого профессионала – это, безусловно, горе для всей страны.

Сам Садальский имел честь наблюдать за Лапиным более-менее близко, так как учился в ГИТИСе параллельно с его дочерью Марией. По словам Садальского, несмотря на все заслуги, финал этого великого человека был страшен.

"Смерть дочери, снятие с поста," – констатировал убитый горем артист.

К счастью, даже такие выдающиеся люди, как Стас Садальский, до сих пор помнят о заслугах Сергея Лапина, а значит, память о нем будет жить долго.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вскрылась подноготная самого Станислава Садальского.