Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско

Иван Краско не перестает удивлять поклонников смелыми перестановками в жизни.

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91-летний актер не боится что-то менять в жизни. Он не сидит и не ждет у моря погоды, а все делает сам. Так, на склоне лет Иван Краско задумался о строительстве дома для своей семьи. Для этого он поступился самым дорогим.

Краско решил продать свою дачу в поселке Грузино под Санкт-Петербургом ради более высоких целей. Несмотря на то, что актер так любил проводить там время, он решил отказаться от дачи. По словам артиста, тот дом ему уже не нужен, так как стал тесен для его семьи, поэтому надо строить новый. Участок для строительства у него уже есть.

Покупатель дачи Ивана Красовского тоже уже нашелся. Это российский актер и музыкальный исполнитель Михаил Боярский. Он решил снести старый дом Краско и построить на его месте усадьбу для своей семьи. Но есть и другие причины, почему Краско продает дом.

"На родину к себе меня тянет все больше и больше. Театр никак бросить не могу, хоть и тяжело, но сцена — мое лекарство", – рассказал актер.

Несмотря на то, что в последнее время здоровье подводит Ивана Краско, у него большие планы. Напомним, сначала актер перенес микроинсульт, жаловался на потерю зрения, а в феврале опять оказался в клинике из-за ухудшения самочувствия. А недавно он и вовсе услышал по радио новость о своей смерти, которая совершенно его огорошила. Сегодня Краско полон сил и рвется на сцену. Он выразил надежду, что в скором времени выйдет на сцену и сыграет в спектакле "Утоли мои печали".