Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Вторник
12 июля
Лента новостей
12:44
Заменила Аллу: Объявилась невеста страдающего по Пугачевой холостяка Киркорова
12:19
Exeed VX: буржуазная скромность
12:18
Застройщики предложат скидки до 50%
12:17
В Подмосковье проголосовали за сервис по заказу автобусов в еще одном ЖК
12:07
Победить невозможно: Пронырливая Канделаки вытеснила с пьедестала выскочку Собчак
12:02
На грани исчезновения: редкие птицы поселились на крыше жилого дома в Красногорске (видео)
12:01
Шары больше головы: Переделанная Чехова потрясла новой огромной грудью
11:25
Вычеркнули из КВН? Больному Маслякову подыскали замену
11:21
Огромный черный столб дыма: крупный пожар в Тюмени сняли на видео
11:12
Дожили: В России выявили обезьянью оспу
11:12
"Нашли в кустах": Назвавшая россиян долбоящерами Нетребко горько поплатилась
10:48
Заявившая о предательстве страны Лолита проболталась об эмиграции
10:28
Убегающий от полицейских сахалинец спрыгнул с моста
09:55
Свой путь: 19-летний сын Бодрова отрекся от отца
09:55
"Проститутка": На сознавшуюся в тяжком грехе разлучницу Брухунову вылили ушат помоев
09:50
"Счастье внутри меня": Бузова намекнула на беременность после новостей о предстоящей свадьбе
09:24
Ипотека в Москве потеряла смысл
09:22
"Гниет на жаре": лежащий почти месяц без похорон труп Нарцисса начал смердеть
09:12
Волосатый и горячий: рассказавшая о свадьбе с молодым Буланова представила нового мужика
08:54
Вместе: Красотку из "Уральских пельменей" поймали с женатым Масляковым
08:41
"Ребенок вряд ли поможет": объявлено о расставании Тодоренко и Топалова
06:31
Не пришел хоронить сына, бросил жен и потерял Александрову: что стало с актером Домогаровым
04:28
"Никому не дам": Оголившаяся на яхте Поплавская показала грудь толпе мужиков
02:07
Половина Москвы осталась без новостроек
00:04
День святых апостолов Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля
22:14
"Обстановка по кайфу": забившая на детей Бородина устроила гулянку средь бела дня
21:28
В Екатеринбурге при пожаре погибла женщина
21:20
Жесткое столкновение двух такси в Волгограде попало на видео
21:03
"Пляшущий страус": бездарную Волочкову вывели на чистую воду
20:34
Сделано заявление об аресте квартиры поливающего Россию грязью Галкина
20:31
Во Владивостоке произошла тройная авария
20:22
Плюнувший на похороны матери Солнцев объявил войну своему брату
19:34
"Резко стало плохо": народ бьет тревогу из-за состояния 85-летнего Дроздова
19:21
Суперфуд из Южной Америки: недооцененная польза киноа для здоровья и стройности
18:58
"Дерьмо невозможно измерить": отец неожиданно объявившегося Урганта взвыл от возмущения
18:16
"Чтоб уже полумертвая была": любитель дам постарше Шаляпин заговорил об интиме с 92-летней бабкой
17:50
"Драться и обижать друг друга": Хилькевич заикнулась о проблемах в семье
17:17
Неожиданно: 51-летняя Кудрявцева пошла на отчаянный шаг
17:03
Миллионы за землю: названа стоимость семейного захоронения Пугачевой на Кузьминском кладбище
17:03
Покинул Россию: пропавший с телеэкранов Светлаков неожиданно вышел на связь
16:59
Скрывал возраст и фамилию: Серова вывели на чистую воду
16:12
10 лет тюрьмы: Спрятавшая наркотики Кэмерон Диаз по уши вляпалась
16:00
"Интимные снимки": страдающая от Чумакова Ковальчук пожаловалась на шантаж
15:50
Во сколько лет дают ипотеку в банке?
15:41
"Не ем две недели": рухнувшая от смертельной болезни Савичева пошла ко дну
15:25
"Мучается": Упавшая в ноги Маликову жена дошла до ручки
15:02
"Операция": Разбитого старостью Лепса задергали до полусмерти
14:52
"На уколах": Добитая разводом Собчак взмолилась о помощи
14:27
"Аж тошнит": окрещенного бездарем Киркорова растоптали как коровью лепешку
14:23
Запад призвали к военному вмешательству в происходящее на Украине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отпуск на краю земли: как попасть в сказку на территории России
"Проскурякова рога наставит": Сбежавший от жены Николаев был найден в неожиданном месте
Убежавший к молодухе Петросян пожалел о разводе со Степаненко: Была не только партнершей
"Детей своих не воспитывал": 68-летний Макаревич махнул рукой на новорожденного сына
Тайная зависимость покрывшейся буграми Пугачевой вылезла наружу: Алкоголь
Сказанного не воротишь: Подлый Данилко разругался с российской звездой из-за спецоперации
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вычеркнули из КВН? Больному Маслякову подыскали замену

Вычеркнули из КВН? Больному Маслякову подыскали замену

Александр Масляков не поедет на "Встречу выпускников КВН-2022" в Екатеринбург.
прочитано 619 раз

Когда начался 61-й сезон КВН, несменного ведущего Алекандра Маслякова зрители не увидели. Вместо него первые игры провели Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин и Валдис Пельш. Невольно возник вопрос: неужели артиста вычеркнули из Клуба Веселых и Находчивых?

ПО ТЕМЕ

Занявший место больного Маслякова в КВН Нагиев с криками сбежал со сцены во время игры

Сын Маслякова отреагировал на назначение Нагиева

Конечно же, нет, ведь он является не просто ведущим, а руководителем телепередачи. Однако зимой 80-летний Масляков заразился коронавирусом и самоизолировался. Он болел и поэтому первые игры нового сезона КВН он пропустил. Во время третьей игры 1/8 финала мэтр вернулся на сцену.

Но недолго поклонники радовались. На "Встрече выпускников КВН-2022" в Екатеринбурге Александра Васильевича заменил Валдис Пельш. В недавней беседе с известным изданием 55-летний телеведущий не смог сказать, почему произошла смена ведущих. По словам Пельша, он не задавал лишних вопросов, когда ему предложили провести игру.

Напомним, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков является руководителем и ведущим КВН почти 60 лет, а также основателем телевизионного творческого объединения "АМиК". На встречу выпускников Клуба артист не приедет впервые.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2022, 11:25 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыли фото побитого Галкина: Жуть какая

Народ ахнул
Шоу-бизнес

Свой путь: 19-летний сын Бодрова отрекся от отца

Фанаты шокированы
Шоу-бизнес

Волосатый и горячий: рассказавшая о свадьбе с молодым Буланова представила нового мужика

Певица выложила снимок

Шоу-бизнес

"Счастье внутри меня": Бузова намекнула на беременность после новостей о предстоящей свадьбе

У телеведущей новый роман?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР

Регионы

В Подмосковье проголосовали за сервис по заказу автобусов в еще одном ЖК
Огромный черный столб дыма: крупный пожар в Тюмени сняли на видео
В Екатеринбурге при пожаре погибла женщина
Беда откуда не ждали: в Сочи официально запретили купаться в море
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+