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Шоу-бизнес
Сын Маслякова отреагировал на назначение Нагиева

Сын Маслякова отреагировал на назначение Нагиева

Дмитрий Нагиев станет ведущим КВН вместе заболевшего коронавирусом Александра Маслякова. Юморист Сергей Писаренко рассказал, как наследник телеведущего отреагировал на такое известие.
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Поговаривают, что Александр Масляков-младший хотел занять место отца. Ходят слухи, что Дмитрий Нагиев, если полюбится зрителям в роли ведущего КВН, может на постоянной основе обосноваться на легендарной программе.

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Многие были уверены, что в случае ухода Александра Маслякова это место займет его сын. До 2020 года он в течение 17 лет вел Премьер-лигу. Узнав о назначении Дмитрия Нагиева, Александр Масляков-младший, по информации СМИ, разозлился на отца. Однако близкие к звездной семье люди утверждают обратное.

Так, Сергей Писаренко поведал, что сын Александра Маслякова не претендовал на должность родителя. Более того, якобы он даже участвовал в принятии решения о появлении шоумена на сцене КВН.

По словам юмориста, наследник телеведущего адекватно отнесся к своим способностям ведущего и сделал самоотвод. Он добавил, что Масляков-младший не был хорошим ведущим.

Напомним, 80-летний Александр Масляков ранее намекал, что готов уйти на пенсию. Он отмечал, что у него есть мысли об уходе на покой. Телеведущий говорил о том, что в его сфере появилось много молодых и перспективных людей.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 11:07 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Дмитрий Нагиев

комментарии

Ответить:

Ром
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Сынок конечно бездарь бесперспективная...
Гость957753
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За Нагиева!!! КВН приобретет новые краски с харизмой Нагиева!!! Масляков был уже ни о чем, конечно, старость дает о себе знать. Но сынок - НЕТ!!! Только не от!!!
Гость959648
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Гость959648
А мне кажется Нагиев совсем не подойдёт на роль ведущего КВН. Лучше назначить Елену Воробей.
Она симпатичная, весёлая, театральная, легко справится в общении.
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