Сын Маслякова отреагировал на назначение Нагиева

Поговаривают, что Александр Масляков-младший хотел занять место отца. Ходят слухи, что Дмитрий Нагиев, если полюбится зрителям в роли ведущего КВН, может на постоянной основе обосноваться на легендарной программе.
Многие были уверены, что в случае ухода Александра Маслякова это место займет его сын. До 2020 года он в течение 17 лет вел Премьер-лигу. Узнав о назначении Дмитрия Нагиева, Александр Масляков-младший, по информации СМИ, разозлился на отца. Однако близкие к звездной семье люди утверждают обратное.
Так, Сергей Писаренко поведал, что сын Александра Маслякова не претендовал на должность родителя. Более того, якобы он даже участвовал в принятии решения о появлении шоумена на сцене КВН.
По словам юмориста, наследник телеведущего адекватно отнесся к своим способностям ведущего и сделал самоотвод. Он добавил, что Масляков-младший не был хорошим ведущим.
Напомним, 80-летний Александр Масляков ранее намекал, что готов уйти на пенсию. Он отмечал, что у него есть мысли об уходе на покой. Телеведущий говорил о том, что в его сфере появилось много молодых и перспективных людей.