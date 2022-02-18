Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Рак у 60-летней жены Виторгана появился после встречи с друзьями
партнеры
Пятница
18 февраля
Лента новостей
15:46
Сдавший сперму Юлиан стал жертвой обмана Анастасии: Где-то ходит маленький
15:26
"Мне было неловко": Артемьева раскрыла правду об обиде режиссера и уходе из "Сватов"
15:23
Перекосило рот: спустившая на пластику 3,5 миллиона рублей Пугачева подурнела
15:02
Появилась новая информация о состоянии сраженного коронавирусом Жириновского
15:01
Зарыли топор войны: Заклятый враг встал грудью на защиту обиженной Бузовой
14:59
"Мы не дружим": Брызжущая ядом Гузеева приструнила коллег на "Давай поженимся!"
14:56
"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
14:46
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
14:40
"Бедная женщина!": изуродованную Алентову погнали на операцию
14:36
Занявший место больного Маслякова в КВН Нагиев с криками сбежал со сцены во время игры
14:36
"Разрушается дружба": измучивший жену Шац рассказал об алкоголизме дочери
14:29
Обрубивший все концы Домогаров сообщил дату своего ухода
14:20
"Уже опухла вся!": слегшая от недуга Михалкова показала кадры истерики
14:15
Умер Народный артист России Юхтин
14:14
Дети и деньги: какие ошибки в воспитании чаще всего допускают родители
14:10
"Хулиганить": Полуголая 44-летняя Толкалина рассказала о желаниях
14:07
Поглядевшая на половые органы Дубцова взвыла от проблем с физиологией
14:01
"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой
13:59
Бывшую любовницу застукали с матерью Гарика Харламова
13:56
"Клоун": зачем Милохин слил свои окровавленные фотографии
13:51
Серьезная проблема: адвокат о шансах Мамаевой отсудить половину многомиллионного имущества
13:38
"Я бессмертная": инфицированная Чурикова шокировала самонадеянностью
13:37
60 миллионов: сбежавший из России Моргенштерн оказался по уши в долгах
13:28
Евросоюз ждет беженцев в случае войны России с Украиной: Начались подсчеты
13:27
Осталась на улице и не может вернуться в Россию: куда пропала звезда сериала о Евлампии Романовой
13:07
Упс! Свирепая зачинщица драк из "Дома-2" ждет пятого ребенка
12:49
Вид валяющейся в сугробе полуголой Бони напугал народ
12:35
"Счастливейший день в жизни": Самойлова рассказала о важном событии
12:33
В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
12:14
В оренбургских заповедниках настороженная косуля попала на видео
12:12
"Изуродовали собак": Созданные Елизаветой II духи для питомцев признали опасными
12:11
Стал бомжом, женился наперекор отцу и требует квартиру: что стало с приемным сыном Зверева
12:11
"Бред какой-то": Собчак втянула малолетнего сына во взрослые разборки
11:57
Тайные отношения: В разрыве Питта и Джоли оказался замешан российский бизнесмен
11:50
Чем закончился сериал "Холодные берега. Возвращение" с Екатериной Вилковой
11:26
Что нельзя делать на съемной квартире: Детям и животным вход воспрещен
11:22
"Добили": Взбешенная Кудрявцева взорвалась от злости
11:07
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
11:04
Парфенов рассказал о связи Цискаридзе и Тутберидзе
11:01
Оставивший семью ни с чем Галкин посмеялся над вынужденным работать руками сыном
10:56
"Вы давно этого ждали": Павел Прилучный сообщил важную новость
10:40
"Жрать прекрати!": истощенная Гагарина отказывается от еды
10:30
Звезды-одиночки: селебрити, которым не до 14 февраля
10:29
В Челябинске женщина за рулем иномарки наехала на школьника
10:25
Бывший любовник плюнул в Волочкову: Не хочет общаться с родной дочкой
10:00
"Вся окровавленная поехала в больницу": муж набросился на разоблачившую измену Васильеву
09:56
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
09:54
Семейную пару серебряных фазанов сняли на видео в воронежском зоопарке
09:42
Горькая участь матери-одиночки: Кравец о заделавшем ребенка и исчезнувшем любовнике Фриске
09:36
На уличенную в карьере через постель Орлову вылили ушат помоев: Забытая всеми престарелая певица
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе
"Стирает грань между мужским и женским": по любителю экспериментов Киркорову жестко прошлись
Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев
В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
"Хоть 15-летнюю девочку играть": пенсионерка Долина теперь выглядит младше и свежее дочери
Откачавшая жир 57-летняя Апина нашла повод для гордости: Хочется показать, какая у меня задница
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Занявший место больного Маслякова в КВН Нагиев с криками сбежал со сцены во время игры

Занявший место больного Маслякова в КВН Нагиев с криками сбежал со сцены во время игры

Александр Масляков вел КВН много лет, так что, найти ему достойную замену, хотя и временную, оказалось не просто.
прочитано 305 раз

Поклонники телеигры были уверены, что, если пост ведущего Александр Васильевич все же покинет, то это место займет его сын. Идеальной кандидатурой оказался Дмитрий Нагиев.

ПО ТЕМЕ

"Я идеальный": Ургант решил побить Маслякова и Нагиева

Сын Маслякова отреагировал на назначение Нагиева

 Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

На днях прошла запись первой игры высшей лиги 61-го сезона КВН, где зрители увидели популярного актера в роли временного ведущего. Несмотря на огромный опыт за спиной у популярного актера, съемки, да и шоу в целом не прошло без непредвиденных ситуаций. По словам зрителей через час после начала игры артист с криками ушел со сцены. Произошло это перед началом конкурса "Биатлон". Сначала Нагиев, как подобает ведущему, стоял за тумбой, а в какой-то момент стал возмущаться.

"Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно!", – выкрикнул звезда российского кино, предположив, что, наверное, поэтому в лице Маслякова никогда не видно было смеха.

Произнеся фразу, он ушел со сцены и расположился на стуле рядом с редактором игры, который ведет счет набранных соперниками баллов. Конечно, оттуда Нагиев смог лучше разглядеть выступления команд. В итоге Дмитрий вел оттуда игру, но не долго – как только "Биатлон" закончился, он вернулся за стойку.

Напомним, искать временную замену Александру Васильевичу пришлось после новости о положительном результате теста на коронавирус и решении бессменного ведущего самоизолироваться. Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Масляков сам намекнул на то, что, возможно, поклонники услышат от него объявление о завершении карьеры на телевидении.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 февраля 2022, 14:36 Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость957753
Пожаловаться Ответить
Нагиев - МОЛОДЕЦ, приятно его смотреть во всех передачах. Очень эрудированный, ведет с задором любую передачу, просто КЛАСС!!!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Бедная женщина!": изуродованную Алентову погнали на операцию

Актриса привела народ в ужас
Шоу-бизнес

Горькая участь матери-одиночки: Кравец о заделавшем ребенка и исчезнувшем любовнике Фриске

Нужно ли рожать без мужа
Шоу-бизнес

На уличенную в карьере через постель Орлову вылили ушат помоев: Забытая всеми престарелая певица

Звезду раскритиковали
Шоу-бизнес

Пережившая предательство униженная Бородина сбежала за лаской к близкому человеку

Она призналась ему в чувствах

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой
"Вот и все. Убили": Тарасова пришла в ужас после трагедии Валиевой
У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+