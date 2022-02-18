Занявший место больного Маслякова в КВН Нагиев с криками сбежал со сцены во время игры

Александр Масляков вел КВН много лет, так что, найти ему достойную замену, хотя и временную, оказалось не просто.

Поклонники телеигры были уверены, что, если пост ведущего Александр Васильевич все же покинет, то это место займет его сын. Идеальной кандидатурой оказался Дмитрий Нагиев.

На днях прошла запись первой игры высшей лиги 61-го сезона КВН, где зрители увидели популярного актера в роли временного ведущего. Несмотря на огромный опыт за спиной у популярного актера, съемки, да и шоу в целом не прошло без непредвиденных ситуаций. По словам зрителей через час после начала игры артист с криками ушел со сцены. Произошло это перед началом конкурса "Биатлон". Сначала Нагиев, как подобает ведущему, стоял за тумбой, а в какой-то момент стал возмущаться.

"Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно!", – выкрикнул звезда российского кино, предположив, что, наверное, поэтому в лице Маслякова никогда не видно было смеха.

Произнеся фразу, он ушел со сцены и расположился на стуле рядом с редактором игры, который ведет счет набранных соперниками баллов. Конечно, оттуда Нагиев смог лучше разглядеть выступления команд. В итоге Дмитрий вел оттуда игру, но не долго – как только "Биатлон" закончился, он вернулся за стойку.

Напомним, искать временную замену Александру Васильевичу пришлось после новости о положительном результате теста на коронавирус и решении бессменного ведущего самоизолироваться. Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Масляков сам намекнул на то, что, возможно, поклонники услышат от него объявление о завершении карьеры на телевидении.