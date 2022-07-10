Жаждущая гениталий молодая жена Петросяна вывалила свою черную дыру: Стебелек поднимается

Молодая жена Евгения Петросяна иногда балует фанатов и делится с ними откровенными мыслями.

Евгений Петросян не так давно женился на молодой помощнице. Вскоре Татьяна Брухунова родила юмористу сына Вагана. Несмотря на то, что женщина активно ведет социальные сети, наследника она показывает не так часто. Зато она любит поговорить с подписчиками о насущном, а также делиться умными мыслями.

Накануне супруга Петросяна вывалила на всеобщее обозрение свою черную дыру. Естественно речь идет о душе, а "черная дыра" – это метафора, использованная поэтессой Надеждой Кокшаровой. Ее стихотворение Брухунова опубликовала в своем микроблоге.

В лирическом произведении поднимается вопрос: "Почему русские так мало улыбаются?". По мнению автора, дело в том, что они "чувствуют, а не притворяются". Еще она пишет, что в светлом мире рождаются черные дыры – охарактеризовывая так, по всей видимости, загадочную русскую душу. "Через тяжкие комья стебелек поднимается", – также говорится в стихотворении.

По всей видимости, мысли, озвученные в произведении, отзываются в душе Брухуновой. Ведь женщину нередко обвиняют в чрезмерной серьезности. Возможно, этим стихотворением она хотела донести до поклонников, что радоваться нужно по поводу, чтобы улыбка не была наигранной.

Напомним, молодая жена Петросяна – ярая любительница искусства, поэтому неудивительно, что в своем микроблоге она делится с поклонниками различными стихами. Также она нередко ходит в театры и рассказывает подписчикам о своих впечатлениях. Так, однажды она посетила "Гоголь-центр", о чем недавно рассказала в микроблоге. Но постановка ей не пришлась по душе, поскольку в ней было уж очень много пикантных моментов с демонстрацией как мужских, так женских гениталий. Татьяна, в свою очередь, жаждала увидеть эстетически красивые тела и, соответственно, гениталии. Однако этого не случилось.