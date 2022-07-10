Ковальчук откровенно о разводе с обхаживающим "телочек" Чумаковым: Я ненавижу этих женщин

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 15 лет. То и дело в Сети появляются слухи о расставании пары.

Наконец певица решила поставить все точки над i. В интервью Лауре Джугелии она рассказала, ревнует ли мужа и была ли их пара на грани развода.

По словам артистки, у Алексея Чумакова очень красивые поклонницы. "Если ты хочешь найти самых красивых телочек, это к Леше на концерт. Серьезно, у него такие девочки!" – говорит знаменитость. При этом она вполне допускает, что муж может флиртовать и как-то обхаживать фанаток, ведь для артиста важна сексуальная энергия, иначе к нему не пойдут на концерты.

Артистка честно призналась, что ревнует мужа, но никогда не будет устраивать по этому поводу разборок, особенно публичных. "Никогда не устрою истерику или концерт. Я ненавижу этих женщин. Ненавижу, когда устраивают мужчинам истерики любого характера, особенно на публике. Такая низость", – заявила певица.

При этом, по словам Юлии Ковальчук, она довольно спокойно относится к сплетням по поводу развода с Алексеем Чумаковым. Как она отметила, людям же нужно о чем-то говорить, нужна какая-то драма. Они с мужем не выносят сор из избы, поэтому в ход идут слухи.

Впрочем, Юлия Ковальчук не отрицает, что за 15 лет совместной жизни в отношениях бывало всякое. "У нас есть свои тараканчики семейные. У нас были сложности, потом не сложности, недопонимания, а потом снова понимания. Это фантастическая работа двух людей – постоянная, без расслаблений", – призналась певица.