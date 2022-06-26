Перекошенная от злости Ковальчук вмазала Чумакову на грани развода: Без него она никто

Супружеская жизнь медийных персон всегда притягивает интерес публики. Потому Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук нередко публикуют совместные видео в соцсетях. Порой съемки не ладятся — певец не готов лебезить на камеру, а его жена из кожи вон лезет ради приятного впечатления.
Недавно парочка записала ролик по дороге на концерт в Лужниках, организованный для столичных выпускников. Артисты ехали в автомобиле и мысленно готовились к выступлению. Юлия Ковальчук гордо заявила, что тоже была выпускницей. "300 лет тому назад", — язвительно пошутил в ответ Алексей Чумаков.
Затем камера запечатлела скандальную сцену. Лицо осажденной блондинки перекосило от злости. Она сжала руку в кулак и вмазала мужу прямо в челюсть. К счастью, удар пришелся не сильным — Алексей Чумаков не пострадал. Юлия Ковальчук сумела сдержать внезапный поток агрессии.
В соцсетях бытует мнение, что звездные супруги на грани развода. Некоторым кажется, что артисту нужна более интересная и понимающая спутница жизни. Певицу недооценивают и постоянно критикуют. "Он красавчик, талантище, без него она никто", — отметили в комментариях к ролику.
Напомним, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поженились в 2013 году. Уже 1 октября они могут отметить фаянсовую свадьбу — 9 лет со дня заключения брака.