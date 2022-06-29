"Для него": оказавшаяся на грани развода Ковальчук притащила в постель к мужу третьего

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются одной из самых идеальных пар в российском шоу-бизнесе.

Супруги уже много лет живут душа в душу, однако недавно в одном интервью они случайно дали понять, что как-то им тоже пришлось оказаться практически на грани развода. Это очень удивило поклонников. Теперь Юлия Ковальчук дала свежее интервью RU.TV, в котором зашла речь и о том разговоре, ставшем для многих фанатов пары неожиданным откровением.

Теперь артистка пояснила, что внутри себя она никогда не думала о разводе с Чумаковым как о способе разрешения какого-то конфликта. У них с мужем были недопонимания, как у это бывает у всех пар. При этом Ковальчук уверена, что именно с Чумаковым она хочет прожить всю свою жизнь.

Тем не менее, когда певицу попросили дать советы о том, как зажечь потухший в браке огонек, она тут же нашлась с ответом. Юлия Ковальчук среди прочего посоветовала разнообразить сексуальную жизнь.

"Делайте не для того, чтобы порадовать себя, а для него," – со знанием дела рекомендовала звезда.

Певица рассказала, что сейчас для этого в магазинах есть много всего. По уверенному тону Юлии фанаты поняли, что артистка знает о таких приспособлениях на собственном опыте. Поклонники догадались, что опытной Юлии Ковальчук и самой случалось притащить в постель к мужу третьего в смысле какой-нибудь секс-игрушки или специального приспособления для любовных утех. Впрочем, дальше углубляться в тему и рассказывать, как именно это было, сумевшая не перейти грань развода звезда не стала.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Юлия Ковальчук выставила мужа из-за связи с другой женщиной.