После смерти любимого мужчины Успенская показала нового протеже: Нам уже не терпится

Королева русского шансона Любовь Успенская всегда пользовалась большой популярностью у представителей сильного пола – публике хорошо известны ее многочисленные романы и интрижки. Злые языки поговаривают, что особенно артистка тяготеет к молодым, начинающим коллегам.
Недавно в жизни исполнительницы хитов "Карусель", "Еще минута", "К единственному нежному", "Пропадаю я", "Горький шоколад" и других случилось страшное горе. Она потеряла любимого мужчину – звезды телепроекта "Голос" Левана Кбилашвили.
Начинающий исполнитель пользовался покровительством Любови Успенской, выходил вместе с ней на сцену. Сама артистка неоднократно высказывалась о своем протеже с теплотой и нежностью. У 31-летнего партнера певицы по дуэту во сне остановилось сердце.
Любовь Успенская лично сообщила поклонникам о смерти грузинского певца 22 июня в социальных сетях. Однако артистка быстро справилась с горем. Всего через неделю она представила публике нового фаворита.
Легенда русского шансона вновь поделилась новостью с фанатами в социальных сетях. Она разместила фото с певцом Анатолием Цоем, прославившимся после победы в первом сезоне шоу "Маска". Артист выступал в образе Льва. Оказалось, что звездная пара выпустила новую песню.
"Нам уже не терпится показать вам эту работу", – написала Любовь Успенская.
Артистка подчеркнула, что премьера нового сингла состоится 5 июля. Песня будет доступна для всех желающих на цифровых платформах.