"Возьмите меня кто-нибудь": изголодавшаяся развратница Бузова вывалила огромный зад

Ольгу Бузову распекли за чересчур откровенный снимок.

Поющая телеведущая активно занимается своей фигурой. Иначе как объяснить бесконечные фотографии из спортзала и видео с уроков по стрип-пластике? Ну, а результатом от часов, проведенных на тренировках, нужно перед кем-то похвастаться. Ольга Бузова для этого выбрала своих поклонников.

В своем микроблоге экс-звезда "Дома-2" поделилась новой весьма развратной фотографией с отдыха: знаменитая блондинка забралась на стенку бассейна и, изогнувшись, вывалила свой зад на всеобщее обозрение. Кстати, теледива надела желтые микро трусики, которые с трудом прикрывают ее огромные ягодицы, так что подписчикам открылся прекрасный вид на прелести знаменитости.

Поклонники, конечно, оценили новую публикацию Ольги Бузовой, в частности она понравилась мужской половине ее фанатов, которые принялись оценивать ее "аппетитный орех". Однако не обошлось и без негативных комментаторов, которые, во-первых, признались, что устали от бесконечных снимков пятой точки, а во-вторых, нашли в фотографии звезды явный подтекст. Поклонники пришли к выводу, что экс-звезда "Дома-2", кажется, изголодалась по мужчинам и сексуальной жизни. Собственно, таким образом она привлекает к себе внимание.

"Как обычно – жопа. Ничего нового у этой проститутки нет. Так и кричит "возьмите меня уже кто-нибудь". Но, увы, никому ты не нужна", – написали хейтеры под публикацией поющей телеведущей.