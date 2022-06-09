"Давай еще": Анна Asti откровенно о ночи с ненасытным Киркоровым

"Киркоров чудесный, замечательный. Я ожидала от него капризности, ведь он звезда! — рассказала певица Анна Дзюба (Asti) в прямом эфире шоу STARПерцы на "Новом Радио". – Перед записью нашего трека у него с 8 утра были репетиции сольников. Филипп в 11 вечера приехал в студию, и я думала, что он будет никакой. А Киркоров в секунду собрался, и мы писали песню до 5 утра. В конце он даже говорил: "Давай еще что-нибудь споем"
Успешная артистка знает секрет "ненасытности" Киркорова: "Он просто дико кайфует от своего дела: во время работы в студии или выступления на концерте. В нем живет искренний, радостный ребенок, когда Филипп на сцене". Наверное, эта увлеченность своим делом и позволяет Киркорову столько лет оставаться певцом номер один в нашей стране, удивлять и восхищать.
Напомним, совместный хит Анны и Филиппа "Хобби" вмиг взлетел на первые позиции музыкальных топ-чартов и уверенно держится на лидирующих строчках. А музыкальное ввидео на YouTube набрало более уже более 14 500 000 просмотров.