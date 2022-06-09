"Я существую вне семьи": Орбакайте вычеркнула из жизни Пугачеву и Галкина

Кристина Орбакайте недавно отпраздновала очередной день рождения – певице исполнился 51 год.

Свой праздник звезда отметила сольным концертом в Москве. В скором времени выступление планируется и в Санкт-Петербурге. Между концертами Кристина Орбакайте успела дать интервью, в котором рассказала, какой она бывает на сцене и в жизни.

В беседе с "МК" артистка подчеркнула, что на сцене она старается быть максимально искренней – той самой Кристиной Орбакайте, какая она есть в реальной жизни. А в жизни женщина бывает очень разной. Именно поэтому в ее репертуаре есть самые разнообразные песни, несмотря на закрепившийся за ней образ "лирической прибалтийской героини".

Что касается кино, то здесь все несколько иначе. Чтобы зрители не ассоциировали героиню с самой актрисой, женщина перед камерой буквально вычеркивает все, что связано с реальной Кристиной Орбакайте: образ, характер, семейные связи и все прочее.

Что касается семьи, то ее певица как бы на время вычеркивает из жизни и на своих концертах.

"Два часа концерта я существую вне семьи, мои самые близкие люди — это зрители," – отрезала артистка.



Напомним, что семью знаменитости в последнее время сотрясают скандалы в Сети, связанные с отъездом Максима Галкина и Аллы Пугачевой из страны. Многие россияне ополчились против сбежавшей четы и приплетают сюда всех родственников. Сама Орбакайте воздерживается от комментариев, но всегда тепло отзывается о матери. Можно предположить, что Кристина Орбакайте вычеркнула Аллу Пугачеву и Максима Галкина лишь на время своего двухчасового концерта, в реальной жизни же певица продолжает тесно общаться с уехавшей за рубеж родней.