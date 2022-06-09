"Злокачественная опухоль": 61-летняя Малышева получила смертельный диагноз

Елене Малышевой по долгу службы приходилось сталкиваться со множеством опасных болезней.

Как врач и бессменная ведущая программы о здоровье Елена Малышева регулярно рассказывает о различных недугах и способах их лечения. Сегодня телеведущая поведала об уникальном методе лечения солнцем в условиях медицинского кабинета.

В студию "Жить здорово" пришла пациентка, которой прямо на месте провели специальное обследование. Врач с помощью спектра солнечного света проверил кожу женщины на наличие раковых образований. Одно из них оказалось злокачественным – оно носит название "базалиома" и встречается довольно часто. Судя по всему, при определенном стечении обстоятельств и отсутствии лечения такой диагноз может стать смертельным, как и любой другой рак.

"Базалиома – это злокачественная опухоль кожи," – подчеркнула телеведущая.

Получив смертельный диагноз "базалиома" в качестве темы для своей программы, Елена Малышева поспешила продемонстрировать, как можно от этой болезни излечиться на ранней стадии. Сначала с помощью коллеги Малышева показала избавление от такого вида рака на макете из воздушных шаров. Затем приглашенный в студию профессор с помощью специального лазера удалил злокачественную опухоль уже реальной пациентке.

Елена Малышева подчеркнула, что базалиома является очень распространенным видом образования. Люди часто даже не знают о таком диагнозе и какое-то время продолжают так жить, но это опасно. Если такую опухоль не удалять, она может вырасти до огромных размеров, что чревато катастрофическими последствиями.