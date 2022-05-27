"Все течет из заднего прохода": Взявшая в рот "сосисочку с хвостиком" Малышева получила смертельный диагноз

Программа "Жить здорово" популярна у россиян, но дело вовсе не в полезных советах, которые дают ведущие, а в их странных выходках и высказываниях. То в эфире программы парочка изображает мужские яички, то матка исполняет песни, то без стеснения обсуждаются "пуки". На этот раз Елена Малышева напугала поклонников известием о страшной болезни.
Как оказалось, телеведущая однажды перенесла холеру – съела купленный в кафе салатик и заразилась. Ведущие программы пояснили, что возбудителем недуга становится холерный вибрион, который Дмитрий Шубин в шуточной манере назвал "сосичкой с хвостиком" из-за внешнего вида. Собственно, ее и взяла в рот звезда шоу "Жить здорово", а после изнывала от страшных симптомов, в том числе и поноса.
Подкованная в этом вопросе Елена Малышева в красках описала, как человек мучается, бегая ежеминутно в туалет. "Все течет из заднего прохода", – кратко охарактеризовал ощущения больного ее соведущий Герман Гандельман. Шутки шутками, но безобидная на первый взгляд диарея может перерасти в нечто опасное. Как оказалось, вместе с фекалиями, имеющими цвет "рисового отвара" из организма выходит большая доза жидкости, что приводит к обезвоживанию.
"А это прямая смерть", – такой неутешительный приговор вынес Дмитрий Шубин тяжело болеющим холерой людям, а также рисковавшей столкнуться с похожей участью Елене Малышевой.