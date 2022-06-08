Муж и жена – одна сатана? Пугачева впервые высказалась в адрес поруганного Галкина

В своих соцсетях юморист опубликовал видео, в котором дал ответ россиянам, которые уверены, что в израильских выступлениях он поливает грязью Родину. По словам артиста, он всегда был за народ, а его юмор некоторые поняли превратно. При этом Максим Галкин заявил, что за всю свою 28-летнюю концертную деятельность ни разу не порочил любимую Россию.
Под постом в запрещенной социальной сети высказалась и Алла Пугачева. "Имеющий уши да услышит", – цитирует Примадонну Общественная служба новостей. Стоит отметить, что это первый раз, когда она публично поддержала действия мужа. До этого певица никак не комментировала его действия, и многие даже думали, что она мечтает вернуться на Родину, просто не знает как.
Однако теперь, судя по всему, многие сделают вывод, что Пугачева и Галкин все-таки заодно. С другой стороны, правильно говорят: муж и жена – одна сатана.
Напомним, семья Примадонны уехала в Израиль в конце февраля. По словам Максима Галкина, он отбыл за границу, так как его концерты начали отменять на Родине – якобы из-за осуждения спецоперации России на Украине. А вот Алла Пугачева выдала другую версию. Она заявила, что отправилась на Святую землю на отдых и лечение. Правда, судя по всему, отдых затянулся, и теперь Максим Галкин катается с концертами по Израилю, а вскоре планирует выступить в Латвии.