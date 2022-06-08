"Вот-вот наступит день": Намучившаяся с больным Кончаловским Высоцкая сообщила важную новость

Юлия Высоцкая вышла на связь с поклонниками, чтобы сообщить о приближающемся дне, изменившем ее жизнь.

Не так давно заслуженная артистка России заявила, что из-за мужа ей приходится отказываться от своих привычек. Например, раньше она активно увлекалась бегом, причем занималась этим в компании супруга, но в итоге забросила этот вид спорта. Юлия Высоцкая пошла на такой шаг, намучившись с супругом, который, по ее словам, не может это делать из-за болезни.

Однако даже это не смогло помешать счастливой жизни супругов: в конце концов они решили вместе заниматься скандинавской ходьбой. Да, и вообще в их отношениях тишь да гладь, а в ближайшее время они отпразднуют важную дату – годовщину начала их крепкой любви, которую, кажется, ничего не может разрушить. "Вот вот наступит день, в котором мы встретились. Прошло 26 лет. Никто не знал, как будет", – сообщила важную новость в своем микроблоге Юлия Высоцкая, сопроводив ее трогательным снимком.

Стоит напомнить, что Андрей Кончаловский посвятил своей возлюбленной целую главу в книге "Возвышающий Обман", которую назвал "Она". Там режиссер в красках описал ту самую встречу в Сочи, которая навсегда изменила его жизнь, да и жизнь актрисы тоже. Поклонники в комментариях принялись радоваться за нерушимый союз звездной пары, а также отметили, как Андрею Кончаловскому повезло с супругой.

"Наконец он остановился на вас! Это же не спроста.... значит именно такого человека он ждал! Счастья вам!", – написала поклонники под фотографией Юлии Высоцкой.