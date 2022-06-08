Лишилась любимого человека: В семье Ани Лорак большая потеря

Стало известно о печальном событии в жизни Ани Лорак.

После начала спецоперации на Украине знаменитая певица исчезла из поля зрения фанатов и журналистов: соцсети молчат, да и на светских мероприятиях ее не видно. Публика даже не знает точное местонахождения звезды российской эстрады. Очевидно, что из-за происхождения Ани Лорак многие думали, что она, подобно некоторым коллегам по цеху, выступит против спецоперации, но она хранит молчание.

Как оказалось, это молчание не устроило ее самого близкого человека. Много лет артистка дружила с украинской спортсменкой Лилией Подкопаевой. Они были не разлей вода: гимнастка назвала свою дочь Каролиной в честь знаменитой певицы, а та в свою очередь стала крестной мамой для девочки. Казалось бы, эту многолетнюю связь ничего не сможет разрушить, но повод все-таки нашелся. Причем, судя по всему, инициатором разрыва отношений стала именно Лилия Подкопаева.

"Маски сняты. Каждый из нас сделал свой выбор. Ее позиция всем известна. Мы с ней не общаемся", – прокомментировала свои отношения с Ани Лорак в одном из интервью спортсменка.

Видимо, в молчании артистки она разглядела какую-то позицию. Ну, а певица в одночасье лишилась одного из самых близких и любимых людей. И судя по тому, как тесно общались девушки, для семьи звезды этот разрыв стал большой потерей. Сама Ани Лорак пока никак не отреагировала на слова отвернувшей подруги: даже это не смогло заставить ее нарушить молчание и выйти на связь с миром.