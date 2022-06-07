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Шоу-бизнес
Шукшина выкатила поименный список содомитов российского ТВ: Считают нас за быдло

Шукшина выкатила поименный список содомитов российского ТВ: Считают нас за быдло

Мария Шукшина в личном блоге возмутилась, что представители ЛГБТ спокойно вещают с экранов российских телевизоров.
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Недавно Маргарита Симоньян в прямом эфире заявила, что Максим Галкин на самом деле является геем и "мразью", которая прикрывается старой женщиной. Она уверена, что юморист, укативший в Израиль, женился на Алле Пугачевой, чтобы скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Мария Шукшина пошла еще дальше и опубликовала в своем телеграм-канале поименный список содомитов, вещающих с российских телеэкранов, пишет РИА ФАН. По словам артистки, к ней часто поступают сообщения от читателей, которые просят помочь запретить или отменить какое-либо сомнительное мероприятие. Точнее, некоторых участников.

Так, Мария Шукшина опубликовала речь одного из неравнодушных соотечественников, который не может взять в толк, почему на Первом канале продолжают выступать люди, об ориентации которых всем и так известно. По мнению автора, вероятно, в СМИ народ "уже откровенно считают за быдло", раз допускают подобное.

"Об этом говорит и возвращение блудного сына – яркого представителя ЛГБТ Васильева и его "друга" Цискаридзе, продолжающееся турне Киркорова и прочая мерзость, так и не ушедшая с экранов", – цитирует сообщение "Царьград".

"Друзья, полностью разделяю ваш праведный гнев и поддерживаю", – добавила Мария Шукшина.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2022, 15:46 Источник: Телеграм-канал Марии Шукшиной ✓ Надежный источник
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