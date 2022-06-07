"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей

Алла Пугачева не торопится возвращаться на родину.

Примадонна российской эстрады улетела в Израиль вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри еще в начале весны. Алла Пугачева говорила, что причина поездки – отдых и лечение. Однако прошло уже три месяца, но семейство так и не вернулось домой. Некоторые люди не сомневаются: артисты, забрав отпрысков, просто сбежали за границу.

Тем временем оставшиеся в России артисты продолжают, несмотря на тяжелые времена, радоваться жизни. К примеру, Филипп Киркоров на днях устроил вечеринку в честь 90-летия своего отца Бедроса Филипповича. Народный артист пригласил на торжество друзей, в том числе журналистку Алену Жигалову.

Говоря о вечеринке в своем новом выпуске шоу "Алена, блин! говорит", интервьюер поделилась мыслями: "По большому счету в стране не осталось такой большой, главной звезды, на которую все смотрят и поют песни. Раньше Пугачева была, которая уехала в Израиль, и фактически страна осиротела. Но я посмотрела на Филиппа и поняла: ни хрена мы с вами не осиротели. И вот наша новая Алла Пугачева. Знакомьтесь, это Филипп Киркоров", – представила Жигалова россиянам новую Примадонну.