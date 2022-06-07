Чехову обложили матом за поцелуй в губы с 10-летним сыном

Актриса живет беззаботно и буквально каждым шагом делится с подписчиками. Поклонники, безусловно, радуются за расслабляющуюся Анфису Чехову, но иногда ее публикации вызывают у них массу вопросов.
Не так давно теледива выкладывала видео, на котором демонстрирует утреннюю трапезу: на кадрах она эротично открывает рот и впихивает туда круассан. Посмотрев ролик, многие фанаты обвинили ее в излишним разврате, а ведь она все-таки мать... Но, как оказалось, в отношениях с сыном актриса особо не церемонится. Накануне она показала, как вместе с 10-летним наследником без одежды и в одном купальнике плещется в бассейне.
Все бы ничего, но внезапно ласки в виде объятий переросли в поцелуй: Анфиса Чехова впилась своему сыну прямо в губы. Возможно, для теледивы это обычная безобидная вещь, а вот поклонники распекли чересчур нежную мать. Под видео появилось столько гневных и матерных слов, что актрисе даже пришлось закрыть возможность оставлять комментарии.
После волны недовольства публики теледива решила выйти на связь с подписчиками и объяснить, что не видит в поцелуе в губы ничего криминального: мол, это обычное проявление любви матери к сыну, а те, кто нашел в этом какой-то подтекст – просто-напросто недолюбленные в детстве люди.
"С какой стати вы, идеальные люди, позволяете себе просто так обматерить человека. Сейчас все в мире это считают нормальным и возможным. Целовала, целую и буду целовать", – ответила хейтерам Анфиса Чехова.