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Шоу-бизнес
Чехову обложили матом за поцелуй в губы с 10-летним сыном

Чехову обложили матом за поцелуй в губы с 10-летним сыном

Анфиса Чехова проводит время на Бали, куда уехала вместе с сыном еще весной.
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Актриса живет беззаботно и буквально каждым шагом делится с подписчиками. Поклонники, безусловно, радуются за расслабляющуюся Анфису Чехову, но иногда ее публикации вызывают у них массу вопросов.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Не так давно теледива выкладывала видео, на котором демонстрирует утреннюю трапезу: на кадрах она эротично открывает рот и впихивает туда круассан. Посмотрев ролик, многие фанаты обвинили ее в излишним разврате, а ведь она все-таки мать... Но, как оказалось, в отношениях с сыном актриса особо не церемонится. Накануне она показала, как вместе с 10-летним наследником без одежды и в одном купальнике плещется в бассейне.

Все бы ничего, но внезапно ласки в виде объятий переросли в поцелуй: Анфиса Чехова впилась своему сыну прямо в губы. Возможно, для теледивы это обычная безобидная вещь, а вот поклонники распекли чересчур нежную мать. Под видео появилось столько гневных и матерных слов, что актрисе даже пришлось закрыть возможность оставлять комментарии.

После волны недовольства публики теледива решила выйти на связь с подписчиками и объяснить, что не видит в поцелуе в губы ничего криминального: мол, это обычное проявление любви матери к сыну, а те, кто нашел в этом какой-то подтекст – просто-напросто недолюбленные в детстве люди.

"С какой стати вы, идеальные люди, позволяете себе просто так обматерить человека. Сейчас все в мире это считают нормальным и возможным. Целовала, целую и буду целовать", – ответила хейтерам Анфиса Чехова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2022, 14:02 Источник: Соцсети • Требует проверки
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