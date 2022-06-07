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Шоу-бизнес
Сначала отказались целоваться, а теперь растят троих детей: как скрытная Курникова живет с Иглесиасом

Сначала отказались целоваться, а теперь растят троих детей: как скрытная Курникова живет с Иглесиасом

7 июня Анне Курниковой исполняется 41 год. Почти половину из этих лет она провела рядом с Энрике Иглесиасом.
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В свое время имя Анны Курниковой знали даже далекие от спорта люди. Она считалась самой красивой теннисисткой планеты, была любимицей журналистов и, конечно, одерживала большие победы. Точеной фигурой и светлыми локонами спортсменки восхищался весь мир, да и она была не против появиться на публике. Многие считали, что после завершения карьеры Анна станет завсегдатаем светских тусовок и начнет менять звездных ухажеров как перчатки, но она выбрала тихую жизнь и семейное счастье рядом с любимым мужчиной.

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 Анна Сергеевна Курникова

Анна Сергеевна Курникова бывшая теннисистка, фотомодель, актриса

Судьбоносная для Анны Курниковой встреча состоялась в 2001 году. Девушка согласилась сняться в клипе испанского певца Энрике Иглесиаса на песню Escape, но даже не предполагала, чем для нее это обернется. Анна и Энрике изобразили влюбленную пару на съемочной площадке, а вскоре стали ей и в реальной жизни.

Романтичнее было бы сказать, что это была любовь с первого взгляда. Однако во время съемок звезды наотрез отказались целоваться, к тому же, успели произвести друг на друга не лучшее впечатление. Иглесиас принял партнершу за избалованную роскошью звезду, а она его – за капризного артиста. На этом общение знаменитостей могло бы закончиться, но все случилось с точностью до наоборот: с тех пор они не расставались.

Анна быстро потеряла голову от Энрике, как и он от нее, однако признаваться в этом они не спешили. Впрочем, с выходом клипа спортсменку и певца и без того успели все поженить. Когда звезды перестали скрывать свой роман, публика вздохнула с облегчением и, потирая ручки, замерла в ожидании дальнейшего развития событий: грандиозное предложение, пышная свадьба, измены, ссоры, расставание... А Курникова и Иглесиас просто наслаждались тихим счастьем.

Многие не верили, что этот союз приведет к чему-то серьезному, однако Анна и Энрике не разлучались назло недоброжелателям. При этом звезды редко появлялись на публике, не комментировали злые слухи и не делились планами на будущее. Именно поэтому новость о пополнении в семье стала сенсацией. В 2017 году у влюбленных родились близнецы Николас и Люси, а три года спустя на свет появился малышка Маша. Обе беременности пара тщательно скрывала.

Курникова и Иглесиас вместе уже 20 лет. Многие поклонники гадают, успели ли звезды связать себя узами брака, но те не спешат потешить всеобщее любопытство. Энрике часто путает публику, то называя Анну женой, то опровергая свои слова. Как бы там ни было, влюбленные явно счастливы друг с другом. Певец всегда говорит о любимой женщине с восхищением и утверждает, что после появления наследников их союз стал еще крепче. По его словам, Анна стала замечательной мамой.

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Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Фото: All Access / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2022, 13:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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