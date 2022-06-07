"Надо идти своим путем": Королева внесла ясность после слухов о разводе с Тарзаном

Напряженная обстановка в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко не дает покоя их поклонникам.

В Сети активно муссируются слухи о разводе пары. Подозрительные фанаты находят подтверждение этих догадок повсюду: то Наташа Королева появится на публике в одиночестве, то выйдет в свет без кольца, а то и вовсе проведет время в компании мускулистого банщика. Поклонники уже всерьез опасаются, что певица пустилась во все тяжкие и решила отомстить мужу за былые похождения.

Пятый канал попытался узнать, как дело обстоит на самом деле, и обратился за разъяснениями к непосредственным участникам этого дела.

"Надо всегда идти своим путем и никогда не обращать внимания на все то, что происходит вокруг," – внесла ясность Королева.



Что касается Глушко, то он заверил, что у них с женой все в порядке. По словам мужчины, народная молва разводит их с Королевой чуть ли не несколько раз в год, но это ничего не значит – супруги умеют прийти к общему знаменателю. Раздельное появление на публике Тарзан объясняет напряженным рабочим графиком, который не всегда совпадает. У самого Глушко сейчас много работы в театре, кроме того, он пишет картины и готовится к открытию выставки, а жена ему помогает.

Что касается приключений Королевой в бане, то они, кажется, застали ее мужа врасплох. Впрочем, Тарзан сумел быстро взять себя в руки и рассказал, что хорошо знает того самого банщика, а значит, волноваться не стоит.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как разгоряченная Наташа Королева довела до исступления ошалевшего Филиппа Киркорова.