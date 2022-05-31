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Шоу-бизнес
Потеряла ребенка, бросила мужа-изменника и попала в реанимацию: что пережила Наташа Королева

Потеряла ребенка, бросила мужа-изменника и попала в реанимацию: что пережила Наташа Королева

31 мая Наташе Королевой исполняется 49 лет. На публике артистка всегда кажется неисправимой хохотушкой и оптимисткой – именно за это ее любят многие поклонники. Впрочем, эта черта характера пригождается звезде не только на сцене. Положительный настрой помогает Наташе проходить даже самые тяжелые жизненные испытания. А ведь таких на ее долю выпало немало...

Продолжение: Осталась одна: Проболтавшийся о разводе Тарзан бросил Королеву
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Фальшивое и реальное расставание с Николаевым

Когда творческий союз Наташи Королевой и Игоря Николаева плавно перетек в романтические отношения, далеко не все поверили в их счастье. Однако это не помешало супругам прожить вместе 10 лет. Именно в этом браке Наташа и столкнулась с первыми серьезными испытаниями.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

В начале нулевых "русалка" предложила своему супругу привлечь внимание публики нехитрым способом – изобразив расставание. Королева и Николаев стали первыми, кто пошел на такую уловку, и даже устроили прощальный тур. Однако вскоре супружеский союз начал рушиться уже всерьез. Тогда певица поняла, что судьба сыграла с ней злую шутку.

Наташа была молода и совсем не представляла жизни без любимого мужчины, но не смогла простить ему измену. Период расставания с Николаевым Королева называла одним из самых тяжелых в жизни. К счастью, после развода бывшим возлюбленным удалось остаться приятелями.

Скандал с интимными фото и потеря ребенка

В 2015 году Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко угодили в громкий скандал. В Сеть попали интимные кадры из домашнего архива супругов, которые обсуждала вся страна. Сказать, что певице было нелегко – не сказать ничего. Одни подозревали звезду в том, что они с мужем сами слили фото, другие предлагали лишить ее звания Заслуженной артистки. Вот только никто из них не знал, что Наташа в тот момент была беременна.

Королева и Глушко мечтали о втором ребенке, но пополнения, к сожалению, так и не случилось. Из-за пережитого стресса и травли артистка потеряла ребенка и с трудом оправилась от потери. Об этом знаменитость рассказала только спустя несколько лет после скандала.

Утехи мужа с любовницей и кража

В 2020 году Королевой пришлось пережить еще один сложный период в отношениях с мужем. Певица заявила в полицию о краже бриллиантов, которые, как потом выяснилось, вынесла из дома любовница ее благоверного. Информация просочилась в СМИ, а Наташа попыталась замять шумиху, чтобы скандал вокруг ее семьи не разгорелся еще больше. Но было уже поздно.

Скандальная история получила огласку в телешоу, а любовница Тарзана принялась рассказывать об отношениях с ним на всю страну и даже заявила о беременности. Тарзану ничего не оставалось, кроме как признаться. Очевидно, это время стало для супругов непростым, но Наташа простила непутевого мужа. Она уже давно поняла, что он будет рядом не смотря ни на что.

На грани жизни и смерти

Если первые несколько лет брака артистка ревновала мужа и реагировала на выпады девушек, которые называли себя его любовницами, то потом все изменилось. Певица взглянула на отношения с мужем иначе после несчастного случая, из-за которого она оказалась на грани жизни и смерти.

Однажды Наташа выпала из лодки, когда та врезалась в волну от катера, сильно ударилась и едва не погибла. Тарзан буквально спас возлюбленной жизнь, вытащив ее из воды, и провел рядом с ней трое суток в реанимации. После этого отношения между супругами стали еще крепче и доверительнее.

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Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2022, 07:35 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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