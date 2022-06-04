"Предатель!": Взбесившего толпу евреев Галкина растоптали после концерта

Жизнь Примадонны и ее супруга круто изменилась. Деньги больше не текут рекой, а запросы все растут, как и маленькие дети. Максим Галкин начал зарабатывать на жителях Израиля своим главным достоинством — языком. Прямо со сцены комик вещает шутки-прибаутки, чтобы трясти монетки из кошельков зрителей.
Гастроли юмориста начались 3 июня. Звездный мужчина дал концерт в Тель-Авиве и показал видео в соцсети о том, как его встретили. Толпа неуемных фанатов взбесилась, когда Максим Галкин приготовился ублажать зал. Народ встал со своих кресел и одарил кумира долгими аплодисментами.
Избранник Пугачевой получил порцию славы, да только купаться в овациях пришлось недолго. В личном блоге неуемные разгневанные россияне подготовились осуждать и гнобить комика. Максим Галкин специально закрыл комментарии к ролику с концерта, но ненавистники растоптали его в рамках одной из других публикаций.
Против артиста выступила целая армия интернет-пользователей. "Ты предатель!", "Позор", "Обычно ты никто и звать тебя никак", "Иуда продажный", "Лицемер", — такими дерзкими и обидными словами окрестили еврейского балагура. Максим Галкин не стал отвечать на критику и призывы одуматься. Ежедневно он получает уйму советов никогда не возращаться в Россию.