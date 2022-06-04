"Надо было положить конец": угасающей в Израиле Пугачевой уготовлено место на кладбище

Как оказалось, Алле Пугачеве уже обеспечено место в обители всех усопших.

Недавнем гостем живого концерта на Авторадио стала певица Лолита. В ходе беседы с артисткой ведущие поинтересовались, почему у нее до сих пор нет звания: ни заслуженной, ни народной артисткой. По словам звезды, она не является сторонницей подобных званий и вообще считает, что в современном шоу-бизнесе они ни к чему.

"Я из тех людей, которые считают, что в двухтысячном этому надо было положить конец. Последняя – Алла Борисовна", – говорит певица. Лолита отметила, что звания не дают никаких привилегий артистам, а потому в них нет особого смысла. "Коммуналка меньше не становится. В то время было благостное обстоятельство – место на кладбище было хорошим бесплатно", – подметила артистка. Однако она пошутила, что сейчас кладбища переполнены, поэтому, когда до нее дойдет очередь, даже этого не будет.

По всей видимости, не только Лолита не получит элитное место на кладбище. Алла Пугачева, которой оно уже уготовлено как народной артистке России, тоже может его профукать. Дело в том, что певица укатила со своим мужем в Израиль и пока что возвращаться не собирается. Так что стареющая и угасающая на чужбине артистка рискует лишиться российских благ.

Напомним, после побега Максим Галкин позволил себе неосторожность нелестно высказываться о России. Из-за этого он нажил себе врагов в лице соотечественников. Некоторые даже требовали лишить мужа Примадонны гражданства, а также завести на него уголовное дело. Того глядишь недоброжелатели доберутся и до самой Аллы Борисовны, а там и до потери всех привилегий недалеко.