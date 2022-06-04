"Потеряла все, чем дорожила": трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" до самой смерти

Несмотря на свои выдающиеся экстрасенсорные способности, Елена Ясевич не смогла помочь самой себе или не захотела. Сердце женщины остановилось в минувший вторник. Ясновидящая прожила довольно короткую жизнь, но все отпущенные ей годы были полны драматических событий. Личные трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" практически до самой смерти.
Будучи шестилетней девочкой, Елена обварилась кипятком и даже была введена медикаментозную кому, из которой ее еле вытащили. После этого девочка стала видеть ауру людей и их будущее. Уже в десять лет Елена могла предугадать скорую смерть, а в 15 научилась делать привороты, что очень беспокоило ее мать.
Девушка начала экспериментировать с магией и поначалу не могла контролировать силу. Однажды она сильно поссорилась с братом и пожелала ему попасть в аварию, что и случилось буквально через несколько часов после этого. Брат Елены стал инвалидом, за что она корила себя всю оставшуюся жизнь.
Дальше личные драмы в жизни Ясевич приобрели еще более жуткий характер. Сначала Елена похоронила возлюбленного Александра, от которого родила первую дочь. Затем ясновидящая забеременела от нового избранника и родила вторую дочь, которая вскоре умерла после операции на сердце.
"Потеряла себя, все, чем дорожила," – призналась тогда измученная трагедиями женщина.
Как пишет StarHit, уже после этого Елена сильно сдала, но беды и тогда не оставили женщину. Полгода назад она похоронила брата, ответственность за судьбу которого несла всю жизнь. А 31 мая не стало и самой Елены Ясевич. После дважды перенесенного ковида ее проблемы с печенью и кровеносной системой стали критическими. Несмотря на уговоры подруги, ясновидящая отказывалась обращаться к врачам. Когда случился очередной приступ, помочь женщине уже не успели.