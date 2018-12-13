"Жизнь обнулилась": звезда "Битвы экстрасенсов" ужаснула страшным намеком
Поклонники Елены Ясевич не на шутку испугались из-за слов ясновидящей. Она намекнула, что переживает утрату близкого человека.
"Вот и 40, жизнь обнулилась… потеряла себя… все, чем дорожила… кроме Настеньки. Хоть бог мне ее оставил! Это счастье великое. Ищу найти способ желания жит. Радует то, что боль утраты дает обрести веру в то, что счастье и возможность вдыхать воздух полной грудью, наслаждаясь жизнью, настанет", – написала участница "Битвы экстрасенсов". Подробностями Ясевич делиться не стала.
Поклонники победительницы 12-го сезона мистического шоу предположили, что Елена потеряла свою младшего ребенка. В феврале этого года Ясевич подарила супругу Валерию дочь Татьяну. Также у женщины есть 13-летняя наследница Настя от предыдущих отношений.
"Леночка, мои соболезнования. Очень тяжело терять детей", "Похоронила малыша Елена", "Как больно! Лена, мы с вами", "Ангелочек рядом с вами", – прокомментировали пост звезды шоу "Битва экстрасенсов" подписчики. Многие отметили, что не могут поверить в случившееся. Сама же участница мистического шоу слухи развеивать на стала и предпочла не отвечать на многочисленные вопросы.
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