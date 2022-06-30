"Найдем тебя": поднявшему из могилы Гитлера Баскову угрожают расправой

После начала спецоперации на Украине некоторые артисты раскритиковали действия российских властей и покинули страну. Одним из первых, кто выразил патриотическую позицию, стал певец Николай Басков. Он сразу поддержал действия армии России и обвинил коллективный Запад и США в агрессивном давлении на нашу страну.
За свою позицию Николай Басков получил массу критики в свой адрес от тех, кто не разделяет его мнение. Несмотря на это, артист продолжает стоять на своем. В отличие от Максима Галкина или Чулпан Хаматовой, "Золотой голос России" продолжает выступать на патриотических концертах под флагом своей страны.
Обострение русофобии и стремление искоренить все российское напомнили Николаю Баскову о происках покойного Адольфа Гитлера. После таких громких заявлений на артистка посыпался хейт.
Затравленный Басков даже был вынужден скрываться от тех, кто ему угрожает. Однако несмотря ни на что, натуральный блондин не отрекается от своей родины вместе с Полиной Гагариной, Олегом Газмановым и многими другими.
"На тот момент у меня было почти 75 тысяч сообщений с угрозами. Писали, что найдем тебя, и машину. Угрозы поступали без остановки... Какие-то непонятные люди, которые изрыгают по отношению к нашей стране ненависть", – рассказал Николай Басков.