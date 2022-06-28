Разводящую нищих россиян на деньги Собчак прижали к ногтю: Твой отец в гробу перевернулся!

Ксению Собчак распекли за неосторожные высказывания о Николае Баскове, который уже, кажется, получил неприкосновенность.

Николай Басков всегда пользовался большой популярностью у российских фанатов, а выражения патриотизма люди еще больше прониклись к нему. Напомним, Басков одним из первых звезд поддержал действия российских властей в спецоперации на Украине.

На днях ведущая Тина Канделаки заявила, что певец Николай Басков официально заменил на своем поприще Иосифа Кобзона. Это возмутило российскую телеведущую Ксению Собчак. Она прокомментировала слова коллеги Канделаки и заявила, что в это время Кобзон якобы в гробу перевернулся.

Журналистка Алена Жигалова в своем ютуб-шоу возразила Собчак. Она напомнила коллеге, что та сама не чиста на руку и чуть ли не разводит нищих россиян на деньги.

"Послушай, Собчак, а папа твой Анатолий Собчак не перевернулся, когда ты покинула место ДТП, где погиб человек? Забыла об этом? Не перевернулся, когда ты перегнулся, когда ты заявляла о своей беременности, которая оказалась фейковой? Что бы он сказал, когда увидел твой поцелуй с Настей Ивлеевой, который называли пропагандой нетрадиционных ценностей? А что бы он сказал, видя, как ты разводишь население своими инфоцыганскими марафонами, кидаешь людей? Они потом бегают по судам. Что бы он сказал, видя все, что с тобой происходит сейчас? Поэтому чья бы корова мычала. А Колю не трогай. Мне например понравилось, как он спел песню "Вставай, страна огромная", – заявила Жигалова.