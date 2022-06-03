Под каблуком старухи: Плюнувший в Россию Галкин оказался пешкой в руках ушлой Пугачевой

За гневными выпадами Максима Галкина в адрес России может стоять Алла Пугачева.

После начала спецоперации на Украине комик вместе с семьей уехал за границу. А перед этим взбесил своих поклонников и коллег по цеху негативными высказываниями в адрес действий российских властей. Обосновавшись в Израиле, Максим Галкин не успокоился: помои в сторону родной страны из его рта льются и по сей день.

Неудивительно, что его постоянно критикуют: оскорбившему россиян артисту даже желают смерти, а путь домой ему, кажется, заказан. А вот его супруга Алла Пугачева смиренно хранит молчания, будто абстрагировалась от ситуации, происходящей как в мире, так и вокруг ее семьи. Однако продюсер Леонид Дзюник считает, что все совсем не так, как кажется, а за гневными выпадами в адрес России на самом деле стоит Примадонна.

Неудивительно, что сама Алла Борисовна хранит молчание, ведь она прекрасно осознает, какой вес имеет ее слово, а также какие последствия могут за ним последовать. Он уверен, что Максим Галкин находится во власти своей престарелой супруги, которая буквально держит его под каблуком. Молодой комик оказался пешкой в руках ушлой Примадонны, аккуратно диктующей ему на ухо то, что нужно говорить в тот или иной момент.

"Я прекрасно понимаю, что все его заявления оговаривались в семье. Алла Борисовна не стояла в стороне от всего того, что произошло", – высказал свою точку зрения по поводу высказываний Максима Галкина продюсер.

