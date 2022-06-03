"Дикое зверье!": Злобная Шукшина разразилась гневной тирадой на всю страну

Мария Шукшина опубликовала в своем микроблоге стихотворение.

Актриса в последнее время демонстрирует публике небывалый патриотизм и не скрывает, что ее откровенно злят и бесят все, кто отворачивается от родной страны и негативно высказывается в ее адрес. Не так давно она набросилась на сбежавших из России артистов, сравнив их с "рептилиями от заводчика", а на этот раз Мария Шукшина решила встать на защиту Родины, в которую то и дело летят желчные плевки.

Дело в том, что 2 июня свой день рождения отпраздновала поэтесса Юнна Мориц. Несмотря на то, что писательница родилась в Киеве, в ее репертуаре есть произведения, которые посвящены России. Причем она крепким словцом отстаивает честь страны перед вечно оскверняющими ее государствами. Собственно, строчки одного из стихотворений опубликовала в своем микроблоге знаменитая артистка.

В произведении поэтесса перечисляет нелицеприятные эпитеты, которыми, как правило, характеризуют Россию и ее жителей: "Мы – такое дикое зверье!"; "Мы – страна дремучих дикарей!"; "Мы – берлога диких тварей, мы – кромешный мрак!". Однако за ними следуют строки, объясняющие, что самые страшные преступления совершались вовсе не россиянами, а правителями и жителями других стран. Так что, очевидно, что эти оскорбления не обоснованы.

"Да, Россия – дикая страна, Не она повесила Саддама, И Каддафи растерзала, скажем прямо, Не Россия, точно – не она!", – гласят строки опубликованного Марией Шукшиной стихотворения.