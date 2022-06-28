"Врушка с душой мошенницы": Гордон плюнула в лицо осточертевшей Собчак

Поклонники обсуждают перепалку и обмен оскорблениями Ксении Собчак и Кати Гордон. Как писал Александр Пушкин во 2-й главе "Евгения Онегина": "Они сошлись. // Волна и камень, //Стихи и проза, // Лед и пламень".

Певица и юрист Катя Гордон от телеведущей Ксении Собчак не оставила камня на камне. "Похоже, вас изгнали из кругов, где была хоть какая-то информация, – обратилась к Ксюше Катя. – Вы всем так осточертели, что вами брезгует и оппозиция за ваше семейное удобное молчание (у мужа театрик отберут, Песков на премьеру больше не придет), маменьке влетит, да и вам больше проектов, после которых вы покупаете фазенду на Рублевке, не дадут".

"Ваш карьерный взлет – "проект либеральный кандидат в президенты" – провалился из-за вашего антирейтинга и людской к вам неприязни, – продолжает жечь напалмом Гордон на своей странице в соцсетях. – Вы врушка с душой мошенницы. Вы везде и нигде ибо пытаетесь заработать и там и сям. Россию и россиян вы всегда терпеть не могли, брезговали и "гоями", и их детьми. Трусливая балаболка, не спасшая ни ребёнка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить, и в России добро свое не профукать".

Напомним, еще в апреле нынешнего года СМИ сообщили о якобы получении Собчак гражданства Израиля. Мол, она имеет на это право согласно израильскому закону о возвращении, поскольку ее дед по материнской линии по национальности – еврей. Отмечалось, что гражданином Израиля стал и сын Собчак, поскольку его дедушка Анатолий Собчак по материнской линии, а также отец Максим Виторган — евреи.