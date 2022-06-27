Развод для лохов: Обманутая Чурикова стала жертвой злодеев

Инцидент случился, когда Яна Чурикова заказала товар из интернет-магазина. Его прислали по почте, ведущая оплатила его по факту получения. Однако проверить сразу не додумалась.
Когда Чурикова вскрыла коробку, там оказался совсем другой товар. Почта при этом была не виновата, ведь она отвечает лишь за доставку коробки. Когда Чурикова написала в интернет-магазин, ей там уже ничего не ответили.
"Мошенники изобретают новые схемы, на это попалась и я", – рассказала Яна Чурикова.
Ведущая посетовала на свою невнимательность. Она предупредила фанатов, что лучше заранее проверить сайт, на котором совершаешь покупки. Ведь в ее случае на портале не оказалось даже нормальных контактов для обратной связи. Поклонники Яны Чуриковой удивились, что она попалась на такую схему, ведь обычно она отличается умом и сообразительностью.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что попала в аналогичную историю. Она заказала краску для волос из США. В итоге не проверила на почте товар и оплатила. Дома звезда обнаружила вместо краски удобрение для почвы. По словам Кудрявцевой, это был "развод для лохов".