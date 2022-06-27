"Они мне никто": плюнувший в предателей Розенбаум позвонил Пугачевой и Галкину в Израиль

Народный артист России Александр Розенбаум стал гостем очередного выпуска ютуб-шоу "Осторожно: Собчак", в котором признался в своем отношении к происходящему сейчас на Украине.
Советский и российский певец, композитор и врач никогда не отделял Украину, Белоруссию и Россию, считая эти три страны единым целым. У 70-летнего Розенбаума множество друзей на Украине, с некоторыми из которых он до сих пор поддерживает связь. В беседе с Ксенией Собчак Розенбаум признался, что связь с некоторыми украинскими друзьями автоматически оборвалась с началом спецоперации, но многие все же понимают суть происходящего.
По словам Розенбаума, Западная Украина в последние годы стала жертвой европейского и американского режима. Оккупанты на самом деле идеологические именно на Западе, считает певец. "Они оккупировали при помощи денег головы большей части Украины", – заявил Розенбаум.
Певец отметил, что сейчас не общается с некогда своим другом Дмитрием Гордоном, который сейчас является активным украинским пропагандистом. Артист отметил, что его лексика, интонация и выражения бывшего приятеля ему не нравятся. Певец допустил, что разные взгляды на происходящее могут быть всегда, но "Нельзя оскорблять противника", заявил Розенбаум.
Собчак привела в качестве похожего примера выступления Максима Галкина о России и заявления Маргариты Симоньян о нетрадиционной сексуальной ориентации шоумена.
"Я Аллу безумно люблю, я с ними не прощался. Я с ними пару раз разговаривал по телефону. Певец отметил, что не считает Примадонну и Максима Галкина предателями и врагами. Предателями артист назвал тех, кто не снимая погонов действует против своей страны. "Они мне никто", – отметил Розенбаум.