"Влюблен в нее": интимную связь Диброва и Волочковой разоблачили коллеги

Соблазнительная балерина вскружила голову очередному мужчине. Анастасия Волочкова и Дмитрий Дибров сблизились на зависть окружающим.

Блогер Надежда Стрелец и ведущая Светлана Бондарчук перетерли косточки российским знаменитостям. Перед камерой они обсудили различные темы и разоблачили тайную пару среди коллег по звездному цеху. Оказалось, Анастасия Волочкова и Дмитрий Дибров много лет назад переступили грань деловых отношений.

Надежда Стрелец вспомнила, какой шикарной балерина была в 90-е годы, как олигархи падали к ее ногам штабелями. К тому же королева шпагата обладала яркой внешностью и обольщала мужчин с полуслова. Популярная красотка без труда приглянулась известному журналисту. Между ними возникла интимная связь на уровне симпатии.

"Я была подростком, я очень хорошо помню те времена. У Волочковой тогда Дибров брал интервью в каком-то ночном эфире. Тогда было классное интеллектуальное телевидение. И было видно, что он сам в этот момент просто влюблен в нее", — поделилась наблюдениями блогер.

Очевидно, балерина и телеведущий пошли разными дорогами жизни. И хотя Анастасия Волочкова до сих пор ищет вторую половинку, роман с журналистом ей уже не светит. Пока балерина непристойно раздвигала в шпагате ноги, поезд ушел.

Дмитрий Дибров обрел семейное счастье. С молодой женой Полиной он воспитывает общих детей и не оглядывается назад. Анастасия Волочкова осталась в далеком прошлом.