Принц из сказки: как выглядит в гробу за полмиллиона Юра Шатунов

Бывшего фронтмена группы "Ласковый май" хоронят в черном лаковом гробу. Эта оригинальная модель изготовлена из древесины твердых пород – дуба, ясеня и вишни – по специально разработанным эскизам. Для убранства такого гроба берутся плотные и в то же время мягкие ткани: жаккард, бархат, креп. На боковинах имеются уникальные архитектурные элементы: акант, фестон, рокайль, волюта и другие. Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов. А на открытые деревянные части гроба наносится лаковое покрытие в несколько слоев, что добавляет прочности изделию. Стоит такое ритуальное изделие около 500 тысяч рублей.
Королевский гроб! И Шатунов в нем выглядит как сказочный принц. Смерть не сильно изменила черты его лица, и кажется, он просто уснул. Певец одет в черный костюм и накрыт белым шелковым покрывалом. Но как же больно осознавать, что это тот любимый артист, чьи песни про "Седую ночь" и "Розовый вечер" дарили столько радости...
Напомним, Юра Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни от обширном инфаркта. Его сердце перестало биться прямо по дороге в больницу. Согласно воле родных, его телу будет кремировано и похоронено в закрытом формате, без посторонних.