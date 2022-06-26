"Это его и убило!": в искореженных органах мертвого Шатунова нашли патологию

Российские звезды собрались на шоу "Пусть говорят", чтобы почтить память покойного певца и разобрать причину смерти. Почему умер Юрий Шатунов обсудили Прохор Шаляпин, Наталья Штурм и другие известные люди. Эту дружную компанию разбавили эксперты, оценившие здоровье артиста перед кончиной.
Так, психолог и криминалист София Болтовитина решила определить предсмертное состояние артиста по лицу. Согласно ее версии, во время последнего интервью мужчина выглядел крайне тревожно. Так, будто надо было экстренно отправлять его к медикам.
По мнению криминалиста, патология отражалась на зрительных органах певца, а именно на искореженных складках под глазами. Такого рода деформация, как отметила София, говорит о патологии. А умер Юрий Шатунов якобы из-за того, что не начал вовремя лечение.
"У него склера глазного яблока излишне видна, у него положение нижнего века находится не в норме, там уже какие-то воспалительные процессы в организме. Уже по лицу видно, что с человеком что-то не в порядке, его надо срочно ко врачу везти смотреть. Эта ситуация его и убила!" — закричала Болтовитина от ужаса происходящего.
Напомним, согласно официальной версии, умер Юрий Шатунов после инфаркта. К летальному исходу привела закупорка одного из сосудов сердца.