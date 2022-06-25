"Могла бы и не возвращаться": открестившейся от Родины "не патриотке" Чехову врезали с ноги

Анфиса Чехова в личном блоге сообщила, что вернулась в Россию спустя четыре месяца на Бали.

Помимо этого, звезда решила объяснить свое отношение к Родине и почему она считает себя не патриоткой. Знаменитость разродилась объемным текстом, в котором подробно прописала свое отношение к стране, в которой родилась и выросла, получила известность и заработала состояние.

"Патриот ли я? Нет. Потому что Патриотизм, в наше время, – это, чаще всего, чувство Превосходства над другими народами и твердое убеждение, что моя страна и национальность самые лучшие! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Анфиса Чехова.

Телеведущая сравнила Родину с родителями, которых не выбирают, при этом отметив, что некоторые всю жизнь живут с родственниками как кошки с собаками, а кто-то предпочитает съехать и существовать в мире. Видимо, таким элегантным образом артистка решила откреститься от России, намекнув, что любить ее на расстоянии будет проще.

"Но я никогда и ни за что я не буду утверждать, что моя страна лучшая! Ровно как и не позволю унижать ее при мне", – заявила Анфиса Чехова.



Впрочем, многим подписчикам оказалась не близка позиция теледивы. Некоторые посчитали, что таким образом звезда просто пытается усидеть на двух стульях. Появились в комментариях и нецензурные высказывания в адрес Чеховой, народ виртуально врезал с ноги "не патриотке".

"Отписываюсь) позиция и вашим и нашим) детский сад) на двух стульях не усидишь", "Родина – как мать, но при этом, я могу ее покинуть навсегда...некое противоречие", "Перекати поле, трава есть такая безликая", "По-моему перепутали Патриотизм с Нацизмом", "Ну и хрен с тобой, могла бы и не возвращаться", – заявили подписчики.