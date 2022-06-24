Названо место похорон Аллы Пугачевой

После начала спецоперации на Украине некоторые российские звезды раскритиковали действия российских властей и покинули страну. Кто-то открыто заявил, что больше не вернется, другие прикрывались отпуском или лечением.
В случае с Аллой Пугачевой ситуация была двойственная. Семья улетела в Израиль почти сразу. Оттуда ее супруг шоумен Максим Галкин позволил себе неосторожные заявления о ВС РФ, за что в России теперь дают уголовный срок. При этом сама Пугачева не проронила ни слова о спецоперации.
С тех пор уже больше трех месяцев семья не возвращается на родину. Но впереди учебный год, а детям Примадонны надо идти в школу. Что будет дальше, покажет только время. А пока Алла Борисовна купила себе место на кладбище в Израиле. Об этом пишет телеграм-канал "Неопра, Блин!".
"Певица не так давно приобрела участок на древнееврейском захоронении Кесарии. Место, зарезервированное Пугачевой, рассчитано на двух человек", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что указанное кладбище в Кесарии отводится для местных богатейших людей и звезд, так как по преданию с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставление и Страшный суд.