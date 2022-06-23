Дергается и корчится: Появилось видео последних минут умирающего Шатунова

23 июня Россию потрясла страшная новость – умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Артиста сразил обширный инфаркт миокарда.
В Сети появилось видео, на кадрах которого последние минуты жизни прославленного артиста. Друзья привезли его к больнице и вытаскивают с заднего сиденья автомобиля. В это время Юра Шатунов дергается и корчится, он не может самостоятельно идти. Судя по всему, он испытывал в этот момент страшную боль. Видео последних минут жизни Шатунова опубликовал телеграм-канал Shot.
Друзья привезли Юру Шатунова в больницу в селе Растуново. Там они пробыли около десяти минут, после чего вызвали скорую. Певца экстренно забрали в домодедовскую больницу, но во время транспортировки его сердце остановилось.
Напомним, Юрий Шатунов недавно отсудил у своего бывшего продюсера Андрея Разина исключительные права на группу "Ласковый май". Бывшие коллеги судились на протяжении многих лет и постоянно поливали друг друга грязью. После очередного суда Разин не был намерен останавливаться и пригрозил артисту очередным иском.
О времени и месте прощания с Юрием Шатуновым будет сообщено позднее.