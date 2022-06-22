Взявшая на руки ребенка от Баскова Успенская оплакивает смерть: Покойся с миром!

Еще вчера Любовь Успенская сияла от счастья и радовалась пополнению в семье, а сегодня убита горем ужасной потери. Умер ее друг и коллега грузинский исполнитель Леван Кбилашвили. Певец выступал в седьмом сезоне шоу "Голос" на Первом канале и работал в паре с наставником Константином Меладзе. После проекта Леван остался строить карьеру в Москве.
Любовь Успенская и Леван Кбилашвили познакомились два года назад. Он выступил на дне ее рождения и сразу покорил ее. Шансонье взялась за раскрутку молодого таланта. Успенская настолько была творчески влюблена в Левана, что в Сети поползли слухи об их романе. Однако пару не связывало ничего кроме работы и дружбы.
Сегодня стало известно, что 31-летний друг Успенской Леван Кбилашвили ушел из жизни. По словам шансонье, смерть стала неожиданностью для всех, ничто не предвещало горе.
"Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего большие надежды Артиста – Левана Кбилашвили... Покойся с миром, мой ангел", – написала Успенская.
Еще накануне вечером Леван прислал ей видео с концерта, а сегодня его не стало. Эта новость стала для Успенской опустошающей. Она отметила, что не может поверить в случившееся.
Напомним, накануне Любовь Успенская показала малыша котенка, которого ей подарил Николай Басков.